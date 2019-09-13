Темиртауский ТЮЗ привезет в Алматы 6 спектаклей

Театр для детей и юношества города Темиртау привезет в Алматы шесть спектаклей. Гастроли пройдут с 24 по 29 сентября.

Три детских спектакля пройдут в ARTиШОКе – это «Муха-Цокотуха», «Кот в сапогах» и «Как Маша по грибы ходила». Еще три – для взрослых – покажут на сцене «Трансформы» – «Re: Обломов», «К барьеру» и «Провинциальные анекдоты».

«В преддверии тридцатилетия ТЮЗ решился на экспериментальные гастроли и совершил коллаборацию между государственным и негосударственными театрами. Это уникальный для страны опыт взаимодействия государственного театра юного зрителя с экспериментальными площадками. Из всех ТЮЗов республики мы делаем это первыми. В рамках гастролей мы представим три взрослых и три детских спектакля и обещаем, что никто не уйдет разочарованным», - отметил администратор темиртауского ТЮЗа, продюсер гастролей Павел Авдюков,

Напомним что в сентябре прошлого года ТЮЗ уже привозил на сцену пространства «Трансформа» спектакль «Re: Обломов» алматинского режиссера Антуана Дукравца, собрав два вечера аншлагов. Во время работы над этой постановкой в Темиртау ТЮЗ обновил малую сцену театра, превратив ее в современный blackbox, где за прошлый сезон появились два новых спектакля – «К барьеру» по рассказам Антона Чехова и «Провинциальные анекдоты» по пьесам Александра Вампилова. Их поставил директор ТЮЗа, режиссер Владимир Дроздецкий.

В Темиртау ТЮЗ откроет сезон через три недели. В юбилейном сезоне театр проведет ребрендинг и укрепит курс на эксперимент. ТЮЗ уже сменился логотип, труппа попробовала формат читок современной драматургии и в новом сезоне планирует освоить жанр сайт-специфик.