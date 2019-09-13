В Алматы отложили на неопределенный срок запуск проката электросамокатов

Запуск проката электросамокатов в Алматы отложили на неопределенный срок. Сервис аренды должен был появиться в середине лета, однако завод-производитель задержал поставки самокатов в связи с проблемами в программном обеспечении, сообщает портал inAlmaty .

На сегодняшний день 300 самокатов доставлены в город, к установке готовы все 37 станций для крепления транспорта.

Как сообщили в управлении городской мобильности, в настоящее время ведется тестирование программного обеспечения.

«До конца месяца планируется установка пилотных станций на территории КазНУ имени Аль-Фараби. После будет поэтапно производиться установка всех станций. Запуск сервиса ожидается после установки всех станций», - отметили в управлении.

Напомним, компания ТОО «OZIM Scooters» планировала в июле разместить 35 станций с 300 электросамокатами, оборудованными антиванадальной защитой и GPS трекерами. Сообщалось, что сервис поминутной аренды электрических самокатов будет доступен при помощи мобильного приложения. Предварительно стоимость аренды составит 25 тенге в минуту и плюс 100 тенге за разблокировку. До конца года планировалось поставить еще 500 самокатов.