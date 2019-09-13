В Казахстане запущен сайт Ekonomist

На новом казахстанском ресурсе профессионалы будут рассказывать об экономике и анализировать эффективность государственных программ. Кроме того, команда сайта работает над формированием обширной онлайн-базы экспертов.

Как говорит руководитель нового интернет-ресурса Касымхан Каппаров, Ekonomist создан для людей, которым интересны процессы, происходящие в стране и то, как они влияют на их жизнь. Помимо этого, создатели сайта намерены развивать профессиональную виртуальную экспертную сеть (в планах около 100 специалистов) и популяризировать деятельность научных и исследовательских центров, работа которых не известна широкой общественности. Еще одна из интересных задач сайта состоит в том, чтобы наладить столь необходимую связь между казахстанскими экспертами и отечественными СМИ.

В Ekonomist надеются, что в будущем совместная работа экономистов и журналистов издания сможет повлиять на качество принимаемых государством решений, и отмечают, что «нынешние инициативы государства в экономической и социальной сферах зачастую не имеют независимой экспертной оценки. В результате, важные решения принимаются без учета их влияния на социально-уязвимые слои населения: самозанятых, многодетных матерей, сельских жителей и так далее».

Руководитель проекта – Касымхан Каппаров, главный редактор – Сергей Домнин. Среди привлеченных экспертов: экономист Данияр Молдоканов, финансовый консультант Расул Рысмамбетов, социолог Берик Бейсембаев. Список экспертов можно увидеть здесь.

Финансово проект поддержан Фондом Сорос-Казахстан. Бота Аязбаева, директор программ Фонда, на презентации ресурса сообщила, что надеется, что он станет площадкой для обсуждения экономических вопросов с разных точек зрения, и что наличие такого сообщества будет способствовать формированию основы для открытого диалога общества и государства по наиболее важным экономическим темам.

Команда сайта намерена сделать экономику наукой, максимально понятной для читателя, например, один из первых материалов посвящён теме ВВП на душу населения в двух воображаемых странах: «Казыстан» и «Каймакстан».