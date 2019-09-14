В Алматы задержали правозащитника Ерлана Калиева. В социальных сетях, в том числе на странице Калиева в Facebook, сообщалось, что его увезли из дома в департамент полиции города. Коллега Калиева, журналист Казахстанского международного бюро по правам человека Андрей Гришин подтвердил Vласти факт задержания.

«Приехали без повестки, по какому поводу – не сообщили. Не исключено, что в связи с тем, что он и Маржан Аспандиярова намеревались на следующей неделе вылететь в Варшаву для участия в конференции ОБСЕ по человеческому измерению», - сообщил Vласти Гришин, добавив, что в течение часа к в департамент полиции направят адвоката, если Калиева не отпустят раньше.

На телефонные звонки журналиста Vласти официальные представители департамента полиции Алматы и МВД не ответили.

На странице правозащитника в Facebook сообщается, что он был задержан около 11:20.

Спустя почти два часа после задержания Ерлана Калиева отпустили.

«Всем доброго дня! Только что вышел из здания после принудительного доставления в департамент полиции Алматы. Рахмет всем за поддержку благодаря чему сотрудники полиции перед мной извинились и отпустили домой», - написал правозащитник в Facebook.

В новость в 13:36 внесены изменения - добавлена информация о времени задержания и что правозащитника отпустили домой.