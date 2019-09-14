В Алматы задержали правозащитника Ерлана Калиева. В
социальных сетях, в том числе на странице Калиева в Facebook, сообщалось, что
его увезли из дома в департамент полиции города. Коллега Калиева, журналист
Казахстанского международного бюро по правам человека Андрей Гришин подтвердил
Vласти факт задержания.
«Приехали без повестки, по какому поводу – не сообщили. Не исключено, что в связи с тем, что он и Маржан Аспандиярова намеревались на следующей неделе вылететь в Варшаву для участия в конференции ОБСЕ по человеческому измерению», - сообщил Vласти Гришин, добавив, что в течение часа к в департамент полиции направят адвоката, если Калиева не отпустят раньше.
На телефонные звонки журналиста Vласти официальные представители департамента полиции Алматы и МВД не ответили.
На странице правозащитника в Facebook сообщается, что он был задержан около 11:20.
Спустя почти два часа после задержания Ерлана Калиева отпустили.
«Всем доброго дня! Только что вышел из здания после принудительного доставления в департамент полиции Алматы. Рахмет всем за поддержку благодаря чему сотрудники полиции перед мной извинились и отпустили домой», - написал правозащитник в Facebook.
В новость в 13:36 внесены изменения - добавлена информация о времени задержания и что правозащитника отпустили домой.
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