Главная транспортная прокуратура взяла на контроль дело о ЧП на станции Шамалган

По факту столкновения пассажирского поезда с автобусом на железнодорожном переезде Аксенгир-Шамалган проводится досудебное расследование, дело взято на контроль главной транспортной прокуратуры.

«Сегодня, 15 сентября, в 19:20 на железнодорожном переезде Аксенгир-Шамалган произошло столкновение поезда сообщением Алматы – Костанай с пассажирским автобусом. По предварительным, данным погиб 1 человек и 4 получили различные травмы. По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч.2 ст.344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) и ч.3 ст.345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК РК», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Создана следственно-оперативная группа, дело взято на контроль главной транспортной прокуратуры.

Отметим, что до сих пор нет точных данных о числе пострадавших и погибших. Изначально сообщалось, что погибли 2 человека и пострадали 9, позже в акимате Алматинской области сообщили, что погиб только водитель автобуса. А по данным полиции пострадали 3 человека – женщина и двое детей.

Советник министра индустрии и инфраструктурного развития РК Руслан Иманкулов сообщил, что водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате поезд на полном ходу врезался в него. По информации КТЖ, машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В автобусе находились 67 человек.

Для выяснения причин аварии в КТЖ создана специальная комиссия. В ДЧС Алматинской области развернут оперативный штаб, организована горячая линия по телефонам (87282) 220213, 220018. Также организована горячая линия в ДЧС Алматы: (8727) 2782083, 2782084.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития создана специальная комиссия по расследованию ДТП, в состав которой вошли комитет транспорта и представители АО «НК «КТЖ». Члены комиссии выехали на место происшествия. В МИИР также уточнили, что ЧП произошло в 19:08 на перегоне участка Алматы – Отар. Автобус был рейсовый - он направлялся из Алматы в Каскелен.