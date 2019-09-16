Построить мост на станции Шамалган пока слишком дорого для бюджета – Скляр

Вопрос строительства моста в Шамалгане рассматривался неоднократно, но это слишком дорого для бюджета, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр. Вместе с тем, заверил он, мост все же будет построен, но немного в стороне. Эта работа начнется в следующем году.

«Ежесуточно на данном переезде проходит 65 поездов. Интенсивность же автомобильного движения превышает 10 тыс. автомобилей. На данном участке необходимо строительство моста, путепровода. Однако для того чтобы построить путепровод именно на этом месте, необходимо осуществить снос порядка 70 частных домов и двух автозаправок, что повлечет к огромным расходам бюджета. Поэтому данный переход был оборудован дополнительными средствами. Не только охранной сигнализацией, но и дополнительными средствами барьерными, которые не позволяют проезд автомобилей. Даже при желании невозможно его переехать, в связи с тем, что тех устройства не дадут это сделать», - пояснил Скляр.

Вместе с тем, заверил он, МИИР планирует начать проектирование и строительство моста-путепровода в следующем году.

«Но не именно на этом месте, на этом переезде, а немного в стороне, где будет меньше сноса домостроений», - сообщил министр, отметив, что «два года назад мы завершили строительство путепровода в семи километрах от данного места, построили путепроводы и, тем самым, закрыли два переезда, которые были на одном уровне в этом районе.

«Один путепровод закрыл проблему двух переездов на одном уровне. И такую работу мы будем дальше продолжать», - пообещал министр.

Всего, по информации Скляра, в планах министерства построить 11 путепроводов при строительстве и реконструкции дорог республиканского значения.

По информации «Радио Азаттык», в ночь на понедельник десятки людей собрались на станции Шамалган и потребовали от властей построить мост на переезде, где произошло ЧП. Они заявили, что «это не первый такой случай, а деньги, выделенные на мост, исчезли».

«Мы 11 лет наблюдаем это. Утром и вечером – одно и то же. Когда едем на работу и когда возвращаемся домой. Стоим по два-три часа. Говорят, что «на карте есть мост». Водители дальних рейсов видят на карте мост и едут сюда, а моста нет», - сказал «Азаттыку» житель Шамалгана Болат Бокебаев.