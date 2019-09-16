1,2 млрд тенге взыскали с Тулешова в доход государства

С осужденного на 21 год лишения свободы по делу о попытке госпереворота шымкентского бизнесмена Тохтара Тулешова взыскано в доход государства 1,2 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Шымкента. Всего должно быть взыскано 1,4 млрд тенге.

«С 2017 года в производстве государственного судебного исполнителя на исполнение находилось исполнительное производство о взыскании с Тулешова Т. в доход государства 1,4 млрд тенге. Изучив материалы производства, установили имущество должника в уставном капитале ТОО, переданное в качестве активов, на которых долгое время не могли обратить взыскания. После вмешательства прокуратуры города государственному судебному исполнителю удалось провести оценку имущества и по определению суда передать их в доход государства», - говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, в бюджет взыскано 1 млрд 215 млн тенге.

«Дальнейшее исполнение приговора суда находится на контроле», - отметили в прокуратуре.

В ноябре 2016 года Тохтар Тулешов был осужден на 21 год лишения свободы. Его признали виновным в подготовке к госперевороту. Бизнесмен и владелец ТОО «Шымкентпиво» был задержан 30 января 2016 года во время проведения спецоперации в Шымкенте. По месту жительства и на рабочем месте были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, наркотические вещества и литература. 6 июня 2016 года представитель комитета национальной безопасности сообщил, что задержанный инспирировал и профинансировал в конце 2015 года акции протеста против земельной реформы в Атырау, Астане, Алматы, Уральске, Кызылорде.