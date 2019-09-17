1 человек погиб при пожаре в цехе в Алматы

Во время пожара в цехе в Алматы погиб 1 человек, сообщили в ДЧС города.

«В ходе проведения разборки и проливки строительных конструкций под завалами найдено тело», - сообщили в ДЧС.

Предварительно, это тело женщины.

Отмечается, что местами высота обрушения конструкций составлял более метра.

Как сообщалось, сегодня около 12 дня в Жетысуском районе города по ул.Ратушного 84 А загорелся малярный цех и навес с продукцией для изготовления матрацев, огонь перешел на мебельный цех и склад готовой продукции. Общая площадь пожара составила 1200 кв. м. В 13:21 пожар был локализован и ликвидирован в 13:36. Причина пожара уточняется.