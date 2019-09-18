Сегодня в Алматы идут суды над гражданскими активистами, в данный момент в суде по административным делам решение ожидает Геннадий Крестьянский.

«Сейчас проходит процесс Геннадия Крестьянского. Ему вменяют призыв от 3 сентября – выйти на митинг против китайской экспансии. И за участие в нем 4 числа, несмотря на то, что у него была журналистская аккредитация. Ему хотят дать 15 суток», - сообщила Vласти активистка Айжан Амирова.

Помимо Крестьянского, в адмсуде ожидают процесса еще двое активистов – Биржан Кумысбек-теги и Ануар Данияров. Их задержали по той же причине, что и Крестьянского.

Кроме того, сегодня в 11:00 в городском суде Алматы рассматривали апелляции активистов Айдоса Базархана и Асхата Жексебая, которые вчера получили 10 суток ареста за участие в митинге против китайской экспансии 4 сентября. Решение административного суда оставили в силе, сообщила Vласти Амирова.

Корреспондент Vласти обратился за комментарием в пресс-службу горсуда Алматы, там подтвердили, что судебная коллегия Алматинского городского суда оставила без изменения постановления суда первой инстанции в отношении Базархана и Жексебая.

До пресс-службы департамента полиции дозвониться не удалось.

В новость в 15:12 внесены изменения: добавлен комментарий пресс-службы горсуда.