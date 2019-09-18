В СКО рассматривают два варианта газификации региона

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области Адильбек Аубакиров сообщил, что сейчас рассматриваются два варианта газификации региона.

«На сегодняшний день рассматривается два варианта. Первый: с магистрального газопровода «Сарыарка» (от г.Нур-Султан), второй: с Тюменской области РФ. Реализация проекта позволит улучшить качество жизни населения и придаст импульс развитию экономики региона. Вопрос неоднократно рассматривался, и надеюсь, в этот раз найдет решение», - написал он в Facebook.

На его странице в представленной информации уточняется, что первый вариант - это третий этап строительства газопровода «Сарыарка», а строительство газопровода с РФ рассматривается как альтернативный вариант.

Газификация Северо-Казахстанской области позволит улучшить качество жизни 55% сельского населения, развивать новые проекты в агропромышленном комплексе, придаст импульс экономике региона и снизит выбросы в окружающую среду в 7 раз.

Напомним, накануне глава государства в Петропавловске на республиканском совещании по вопросам развития села и агропромышленного комплекса поручил министерству энергетики и правительству совместно с акиматом «детально проработать различные варианты газификации области и внести предложения в администрацию президента».