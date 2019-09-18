Бейбут Атамкулов возглавил министерство индустрии и инфраструктурного развития

В среду депутаты мажилиса согласовали кандидатуру Бейбута Атамкулова на должность министра индустрии и инфраструктурного развития, сообщила пресс-служба палаты. Позже на сайте Акорды опубликован указ президента Касым-Жомарта Токаева о назначении Атамкулова на этот пост.

«Назначить Атамкулова Бейбута Бакировича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, освободив от должности Министра иностранных дел Республики Казахстан», - говорится в тексте указа президента.

Напомним, что Бейбут Атамкулов с декабря 2018 года был министром иностранных дел. В разные годы также работал советником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, советником-посланником посольства РК в Иране, во Франкфурте-на-Майне, был послом Казахстана в Малайзии, в Индонезии, Республике Филиппины. Работал ответсекретарем Министерства индустрии и новых технологий, Министерства по инвестициям и развитию. Был также акимом Южно-Казахстанской области, министром оборонной и аэрокосмической промышленности.