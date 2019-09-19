Свыше 1,2 трлн тенге потребуется на реализацию закона о статусе педагога – МОН

10 новых законодательных норм по правам педагогов разработало министерство образования и науки. Они направлены на создание возможности для индивидуального развития учителя и совершенствование учебного процесса, сообщил в четверг в мажилисе в ходе презентации нового законопроекта «О статусе педагога» и сопутствующих ему поправок глава ведомства Асхат Аймагамбетов. Всего на реализацию законов потребуется дополнительное финансирование из бюджета в размере 1,2 трлн тенге, часть из которых будет направлена на повышение зарплаты учителям.

«Реализация законопроекта и сопутствующих поправок в законодательство требует дополнительного финансирования в размере 1 трлн 202 млрд тенге, в том числе на 2020 год – 214 млрд тенге», - сообщил Аймагамбетов.

По его словам, основной проект закона состоит из 19 статей по созданию всех стимулов для педагогов. Главным является расширение прав педагога. В частности, расширены профессиональные права педагога в части разработки и применения авторских методов обучения и воспитания, выбора учебных пособий, бесплатного использования информационными ресурсами, выбора форм повышения квалификаций и прохождения стажировок. Введены новые права на избрание и занятие выборных должностей, оказание консультаций родителям, вступление в члены общественных объединений и другое. В целом в новом законопроекте предусмотрено 10 новых позиций по правам педагогов. Все они направлены на создание возможности для индивидуального развития учителя и совершенствование учебного процесса.

Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога, установление запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок.

«За привлечение к несвойственным функциям и к излишней отчетности предусмотрен штраф от 20 до 120 МРП в зависимости от субъекта правонарушения. Аналогичный штраф предусмотрен и за незаконное превышение нормы рабочего времени», - подчеркнул министр.

Кроме того, предполагается, что с 1 января 2022 года лица, впервые приступающие к осуществлению профессиональной деятельности в качестве педагога должны будут подтверждать соответствие квалификации педагога. Также вводится запрет на занятие педагогической деятельностью для лиц с ограниченной дееспособностью, состоящих под наблюдением с психическими и поведенческими расстройствами.

Вместе с тем нормы, предложенные общественностью, по выходу на пенсию по выслуге лет, введению двойного пособия на оздоровление, льготной ипотеке для педагогов, доплатам за звания доцента и профессора, повышенной стипендии обучающимся по педагогическим специальностям, «не прошли согласование в заинтересованных государственных органах, исходя из чрезмерной нагрузки на бюджет». Тем не менее учителям повысят заработную плату.

«Одним из важных блоков предусмотренных норм являются материальные стимулы.

Как известно, уровень заработных плат педагогов ниже средней по стране и составляет 110 тыс. тенге. Министерство не раз предпринимало попытки повышения заработных плат, но рост заработных плат в других отраслях всегда опережал рост зарплаты учителей. В рамках поручения главы государства, данных на августовской конференции, в течение предстоящих четырех лет заработную плату учителей повысится в два раза. Это значит, что со следующего года заработная плата педагогов увеличится на 25%», - проинформировал Аймагамбетов, отметив, что наряду с этим в законопроекте предусмотрены нормы материальных стимулов, направленные на повышение учителями своей компетенции.

Основными материальными стимулами, по его словам, станут доплаты в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; доплаты за педагогическое мастерство; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплаты за наставничество и другие меры. Также для повышения качественного потенциала педагогических работников в школах предусматривается доплата в размере 10 МРП для лиц, имеющих степень магистра. В общей сложности, считает министр, рост заработной платы педагога в два раза к 2024 году коснется 500 тыс. работников сферы образования, а увеличение дней отпуска с 42 до 56 дней – более 100 тыс. работников.