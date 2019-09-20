В Казахстане вернут управление по борьбе с организованной преступностью

Управления по борьбе с организованной преступностью будут восстановлены в Казахстане, однако подбор сотрудников в них будет осуществляться более качественно, сообщил в пятницу в ходе выездного заседания депутатов сената по вопросам модернизации органов внутренних дел заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.

«Управление по борьбе с организованной преступностью было упразднено в конце прошлого года вне реформы (МВД – V). Оно было упразднено после череды чрезвычайных происшествий, связанными с сотрудниками подразделения УБОП. Сейчас мы проанализировали ситуацию и подготовили главе государства записку, он поддержал, то, что УБОП надо восстанавливать», - сообщил Калайчиди.

Вместе с тем, по его словам, предлагается перенести комплектование УБОП на уровень центральной кадровой комиссии, чтобы «тщательно отобрать каждого сотрудника, как это делается с подразделением собственной безопасности».

Напомним, УБОП был расформирован в ноябре 2018 года после череды громких задержаний. В начале года за взятку в $30 тыс. был задержан оперуполномоченный Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью, подполковник полиции, затем в столице задержали руководителя УБОП ДВД на транспорте за взятку в $50 тыс.