В центре столицы и Алматы - скопление силовиков

Сотни сотрудников правоохранительных органов, а также Национальной гвардии сосредоточены в местах возможных митингов оппозиции, ожидающихся в субботу, передают корреспонденты Vласти из Алматы и столицы.

В столице скопление силовиков наблюдается в районе проспектов Республики и Сейфуллина, в районе также закрыты кафе, прохожих почти нет.

В Алматы сотрудники правоохранительных органов сосредоточены вокруг здания Казахстанско-Британского университета, в сквере на площади Астана, а также на улице Панфилова. На пешеходной улице Панфилова закрыты все заведения - кафе, магазины, не работают также сувенирные лавки, расположенные на улице.

В последние пять дней, перед митингами, к которым призывало объявленное судом эктремистским движение ДВК, по всей стране было задержано свыше 50 активистов различных организаций и движений, не менее 30 человек, по данным правозащитников подвергнуты административному аресту на срок от 5 до 15 суток. Последнюю крупную акцию ДВК провело 6 июля, тогда в Алматы и столице было задержано свыше сотни людей.