Задержанных в столице отпустят после проведения профилактической беседы – ДП

Первый заместитель начальника столичного департамента полиции Бакитжан Малыбаев прокомментировал массовые задержания в городе. Он заявил, что всех задержанных отпустят после «профилактической беседы».

«Как вы знаете, на сегодняшнее число на 14:00 запрещенный в Казахстане «Демократический выбор Казахстана» призывали собраться на магазине «Есиль». Вы сами видели: мы просили людей разойтись. Кто не разошелся, для профилактической работы повезли в районное управление. Профилактическую работу проведем, и потом люди будут отпущены», - сказал Малыбаев журналистам.

Сегодня в столице митингующие собрались у ТД «Есиль». Сначала задержания проходили точечно, позже правоохранители перекрыли проспект Республики от Самала до Кенесары, оцепили по периметру полностью. К месту стянуты автозаки. Несколько митингующих разгромили полицейский автобус. Задержаны десятки человек – с места уехали как минимум 8 автозаков. Задержанных увезли в отделения полиции районов Байконыр и Сарыарка.

Между тем в МВД заявили, что в столице и Алматы всего задержаны сегодня 57 человек.