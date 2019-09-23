Состояние троих военнослужащих, пострадавших близ Арыси, оценивается как тяжелое – Ермекбаев

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев в кулуарах заседания правительства в понедельник прокомментировал ЧП, которое произошло в субботу на полигоне близ города Арысь. Напомним, что в результате детонации фрагмента боеприпаса пострадали 10 военнослужащих. Министр также сообщил, в каком состоянии находятся пострадавшие.

«В целом нужно понимать, что сейчас начался самый ответственный, самый сложный и рискованный этап проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Арыси. Сейчас начали проводить работу внутри воинской части, внутри складов, которые были взорваны, там наибольшее скопление фрагментов, осколков и различных, возможно, неразорвавшихся предметов. То есть никто не может исключить, что там не может быть какой-нибудь взрыватель, детонатор», - сказал Ермекбаев.

Он добавил, что несмотря на все необходимые меры, принимаемые для безопасности личного состава на территории воинской части, «по разным причинам, такие случаи как детонация или взрыв опасных предметов могут происходить».

«Конкретную причину устанавливает следствие. Военнослужащие, которые пострадали 21 числа (сентября – V), оперативно были доставлены в госпиталь, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние троих из них оценивается как тяжелое, состояние одного – средней тяжести и состояние еще шестерых – удовлетворительное», - уточнил Ермекбаев.

Глава Минобороны выразил надежду, что «скоро они смогут вернуться в строй».

При этом он не уточнил, какие именно ранения получили военнослужащие, сославшись на медицинскую тайну.

«Законом предусмотрена материальная компенсация получившим ранения во врем служебных обязанностей», - добавил Ермекбаев.

В целом, отметил он, военнослужащие «практически полностью зачистили и обезвредили территории вокруг воинской части».

«То есть самому городу и жителям, окрестностям воинской части происшествия не угрожают, рисков уже нет, все там расчистили, прочистили и продолжаем до сих пор поиски и прочесывание территории воинской части», - сказал министр.

Ермекбаев подчеркнул, что нельзя исключать обнаружение за пределами воинской части фрагментов боеприпасов, «но все эти, как правило, не взрывоопасны в 99%, потому что они после взрыва в самом складе уже взорвались, и разлетелись только осколки».

«Но тем не менее мы призываем всех жителей соблюдать меры безопасности, сразу сообщать полиции», - призвал глава Минобороны.

Как сообщалось, в ходе плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона в 60 км от города Арысь произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 саперов - военнослужащих по контракту – получили осколочные ранения.

14 сентября в Арыси при выполнении плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов «произошел хлопок», сообщали в Минобороны. В результате четверо военнослужащих контрактной службы получили ранения. Все они были доставлены военным бортом в военный клинический госпиталь министерства обороны РК Алматы. По данному факту военная полиция проводит проверку.