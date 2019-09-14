Четверо военнослужащих пострадали в Арыси при очистке склада от фрагментов боеприпасов

В Арыси при выполнении плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошел хлопок, сообщается на сайте Минобороны.

«В результате 4 военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения. Все они доставлены военным бортом в военный клинический госпиталь министерства обороны РК г.Алматы. По данному факту военная полиция проводит проверку», - говорится в сообщении.

При этом в министерстве заверили, что «безопасности мирным жителям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем».

В Минобороны также напомнили, что после очистки территории города основная часть фрагментов боеприпасов находится на территории части и не представляет опасности мирным жителям.

«Вместе с тем работа военнослужащих внутри воинской части по сбору и ликвидации фрагментов боеприпасов требует определённого времени. В этой связи министерство обороны просит доверять официальным источникам и не распространять не подтвержденную информацию. Также министерство обороны напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно обратиться по номеру 102, никаких действий самостоятельно не предпринимать», - отмечается в сообщении.