В Казахстане прошла первая турвыставка Азиатско-Тихоокеанского региона

В столице Казахстана, впервые на территории стран СНГ, прошла Международная туристсткая выставки Азиатско-Тихоокеанского региона – PATA Travel Mart 2019. 250 профессиональных покупателей из 50 стран провели более 10 000 B2B встреч с более 350 экспонентами, в том числе 127 казахстанскими участниками. Выставку, нетворкинг-платформу и деловые форумы, посвященные актуальным вопросам развития туристской отрасли, посетили более 1200 делегатов из 63 стран.

Как отметил в рамках форума «Travolution» глава авиакомпании «Эйр Астана» Питер Фостер», за последние 30 лет сфера туризма претерпела кардинальные изменения. А возможность людей путешествовать, особенно самолетами, перестала быть роскошью и стала более доступной.

«У Казахстана сегодня очень большой туристский потенциал, который необходимо развивать. Как руководитель авиакомпании, хочу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы развивать турбизнес в Казахстане. Эта страна является частью Великого Шелкового пути. Побывав здесь, вы станете ближе к истории кочевников», – считает Фостер.

Участники сессии «Корпоративные инновации для воздействия «тройного критерия» в туристской отрасли Азиатско-Тихоокеанского региона» уверены: у Казахстана имеются большие возможности в сфере туризма. Но для использования этих возможностей в полной мере необходима консолидированная работа государства, отраслевых и инновационных компаний.

«Немаловажным аспектом для этого является изменение культурного менталитета. Мы путешествуем по миру и видим, что сегодня появилась необходимость менять корпоративный менталитет в туристских компаниях. Необходимо обращать внимание на стартапы – они играют особую роль в эффективном построении туристского бизнеса. Учитывайте это», – предупредила менеджер по корпоративному партнерству компании Plug and Play Патрисия Нордстром.

«Для реализации проектов в области туризма странам необходимо поддерживать диалог друг с другом, изучать успешный опыт соседей и внедрять его у себя с учетом своих страновых особенностей. Это один из залогов правильного развития туристической сферы, в том числе и в Казахстане», - подчеркнул в свою очередь представитель Азиатского банка развития Джейсон Ласк.

Участники форума отмечали, что Казахстан и Центральная Азия для многих зарубежных стран остаются неизведанными. Обладая уникальным природным разнообразием и историческим наследием, страна имеет огромный потенциал для привлечения новых туристов.

«Моя компания ориентирована на людей пенсионного возраста. Сегодня мы каждый месяц отправляем по 7 групп из 15 туристов в различные страны. И я очень рад, что благодаря этой выставке у нас появится возможность открыть новые маршруты в Казахстан. Я провел встречи с 30 казахстанскими компаниями и со следующего года планирую начать с ними тесную работу. Людей пенсионного возраста чаще всего интересуют гастрономические туры и историко-культурное наследие. Этого всего в Казахстане очень много», – поделился своими планами президент Big Apple Corporation Ютака Мотоура из Японии.

В рамках PATA-2019 свою выставку представила и национальная компания Кazakh Tourism и здесь также были заключены меморандумы и соглашения с различными организациями, которые будут способствовать развитию сферы туризма в Казахстане. Одним из таких документов стало соглашение о совместном сотрудничестве с авиакомпанией «Эйр Астана». А с компанией Capital Partners заключена договоренность о взаимном сотрудничестве в продвижении системы Tax free. Если по программе развития туризма Tax free планируется ввести только в 2022 году, то теперь старт данного проекта планируется ускорить.

«Мы решили не ждать 2022 года, прислушались к нашему бизнесу и компания «Capital Partners» из города Алматы выступила с инициативой ускорить внедрение Tax free в пилотном режиме. Национальная компания Kazakh Tourism, а также министерство культуры и спорта поддержало эту инициативу. На данный момент уже есть правовая основа реализации этого предложенного проекта, а также издан приказ, разработанный нами совместно. В четвертом квартале у нас уже будет практическая реализация системы Tax free в ТЦ «Esentai Mall» в городе Алматы. По нашему мнению, пилотный проект Tax free будет одной из побед нашей государственной программы. Мы очень надеемся, что он покажет хороший эффект», – сообщил заместитель председатель правления нацкомпании Еркебулан Хасенов.

По прогнозам спикеров, главными туристами, которых ожидают в этом году – это граждане Китая. И если в данный момент количество покупок туристов составляет 3% от общего числа, то к концу года планируется повышение до 5-10%, а к 2020 году – до 20%. Ожидаемый прирост туристов в целом – 25 000 человек со средним чеком на уровне $250.

В целом в рамках выставки представители казахстанских компаний также отметили большой интерес со стороны зарубежных байеров к Казахстану, культуре нашей страны, природе и историческому наследию. Практически каждый казахстанский селлер провел за эти три дня в среднем около 80 встреч с потенциальными покупателями их услуг. Среди наиболее заинтересованных можно отметить представителей Великобритании и других европейских стран, США, а также стран Юго-восточной Азии, Китая и Индии. Большой интерес также наблюдается и со стороны арабских стран. В рамках мероприятия были подписаны ряд меморандумов, в частности, между министерством культуры и спорта и Ассоциацией РАТА - Соглашение о вступлении Казахстана в Ассоциацию. Данный шаг в сотрудничестве с Азиатско-тихоокеанской ассоциацией поможет Казахстану выработать новые инструменты для раскрытия туристского потенциала страны, продвижения наших отечественных турпродуктов на внешних рынках, разработать новые трансграничные туры совместно с соседними странами и консолидировать усилия по маркетингу, для привлечения большего потока туристов в регион.