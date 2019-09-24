Британский премьер предложил заключить новую ядерную сделку с Ираном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном, которое придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Какими бы ни были ваши возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключить новое соглашение», - сказал он по прибытии в Нью-Йорк, где пройдет 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Джонсон добавил, что Лондон будет обсуждать это со своими европейскими и американскими партнерами, чтобы способствовать такому развитию событий.

Президент США Дональд Трамп предложение британского премьера одобрил. По его мнению, СВПД не дает возможности инспектировать деятельность Ирана: Тегеран создавал ядерное оружие и проводил запуски баллистических ракет, несмотря на соглашение.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен Ираном с Россией, США, Китаем, Францией, ФРГ и Великобританией в 2015 году. Сделка предусматривает отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций западных стран и Совета безопасности ООН. США вышли из соглашения в мае 2018 года, а в начале мая этого года Иран объявил об отказе от прекращения выполнения ряда условий СВПД относительно запасов обогащенного урана и тяжелой воды. И заявил, что если в течение 60 дней другие страны не выполнят свои обязательства, он предпримет еще ряд шагов. В начале июля Иран превысил лимит запасов обогащенного урана и пообещал ускорить уровень его обогащения, а в сентябре отказался от соблюдения ограничений по атомным исследованиям.