В Китае заявляют, что уважают независимость каждой страны и не пойдут на ущемление прав

КНР выстраивает равные и дружественные отношения со всеми странами, выступает против травли и давления и уважает независимость каждого государства, заявил во вторник в ходе IV съезда спикеров парламентов стран Евразии председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

«Развитие Китая – это путь к миру. Мы ценим и защищаем мир, выстраиваем равные и дружеские отношения со всеми странами. Мы выступаем против давления и травли, мы уважаем независимость каждой страны, вне зависимости от того большие они или маленькие, богатые или бедные», - заявил Чжаньжу.

По его словам, развитие Китая – это путь сотрудничества, а китайцы, как «приверженцы добросовестности и справедливости тесно связывают свое развитие с развитием всех стран мира».

«Китай ни в коем случае не пойдет на ущемление интересов других, тем более своих соседей, ради собственной выгоды. Развитие Китая – это путь к открытости. Мы твердо руководствуемся принципом открытости, активно участвуем в экономической глобализации, отказываемся от замкнутых и исключительных блоков. Распахнувшиеся китайские двери никогда не захлопнутся, поезд китайского развития открыт для всех наших партнеров», - заверил председатель постоянного комитета.

Вместе с тем, считает он, парламентам стран Евразии необходимо активизировать культурно-гуманитарные связи, способствовать сближению народов.

«Многообразие культур – это не только яркая черта евразийского континента, но и его и неиссякаемое достояние. Важно поддерживать взаимное заимствование, уважать друг друга, жить в мире и согласии, продвигать сотрудничество в сферах культуры, образования, туризма спорта, СМИ и молодежи, чтобы наши народы смогли не только друг друга понимать, но и чувствовать душеную близость и взаимную симпатию», - подчеркнул Чжаньжу.