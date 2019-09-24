Токаев пригласил президентов Швейцарии и Болгарии в Казахстан с визитом

На полях 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Швейцарии Ули Маурером, сообщила Акорда.

Главы государств рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. В ходе беседы Токаев отметил высокий уровень казахстанско-швейцарского сотрудничества, назвав Швейцарию одним «из основных партнеров Казахстана в Европе по объемам двусторонней торговли и инвестициям». Он также обратил внимание швейцарского коллеги на наличие ряда перспективных совместных проектов в сфере финансовых услуг, машиностроения, химии, фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой отрасли и туризма.

В завершение встречи Токаев пригласил Маурера посетить в текущем году Казахстан с официальным визитом.

Также глава государства провел переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым. Они обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечая конструктивный диалог между двумя государствами, Токаев подтвердил неизменный настрой Казахстана на дальнейшее поступательное развитие взаимодействия с Болгарией.

«Как Вам известно, принято решение о преобразовании дипломатической миссии Казахстана в Болгарии в посольство. Уверен, что повышение статуса нашего представительства и назначение посла придаст новый импульс развитию казахстанско-болгарских отношений», - подчеркнул он.

Глава государства также призвал болгарские компании работать в Казахстане и в дальнейшем выходить на региональные рынки.

В завершение встречи Токаев также пригласил Радева посетить с визитом Казахстан.