В парке «Южный» в Алматы могут разрешить проводить митинги

В маслихате Алматы определили второе место для проведения санкционированных митингов – парк «Южный», который находится на пересечении улиц Жарокова и Ходжанова. Первое – и пока единственное место – это сквер за кинотеатром «Сарыарка».

Проект решения маслихата «О дополнительном регламентировании порядка проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» опубликован на портале электронного правительства, его публичное обсуждение продлится до 8 октября.

Помимо мест проведения санкционированных митингов, в маслихате также утвердили порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций.

В 2016 году аким Бостандыкского района Беккали Торгаев заявил, что парк «Южный» будет благоустроен к концу 2017 года. Территория парка составляет 14,22 га, на нем находится более 5 тыс. деревьев.

В марте 2018 года, жители Бостандыкского района обратились к акиму города Бауыржану Байбеку с просьбой пересмотреть проект реконструкции парка Южный, так как проект, подготовленный акиматом, предполагал масштабную вырубку деревьев. Позднее строительные работы были приостановлены в связи с корректировкой проекта и задержкой поступления бюджетных средств. На сегодняшний день реконструкция парка так и не закончена.