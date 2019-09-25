На всей территории республики синоптики прогнозируют похолодание
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Дождь с переходом в снег ожидается в северных областях Казахстана
фото Жанары Каримовой

На всей территории Казахстана 26-28 сентября ожидается понижение температуры воздуха, в северных областях – дождь с переходом в мокрый снег, сообщает РГП «Казгидромет».

«Холодный антициклон, вызвавший ночные заморозки на западе и севере Казахстана, продолжает перемещаться в восточном направлении, и уже ближайшие сутки понижение температуры и заморозки ожидаются в центре и на востоке республики. А с районов Урала смещается очередной холодный фронт, с которым осадки, сильный порывистый ветер ожидаются в большинстве областей, в северных областях ожидается переход дождя в мокрый снег», - говорится в прогнозе.

В прошедшие сутки температура воздуха была на юге, в центре и востоке выше обычной на 3-6°С. В субботу, по данным синоптиков, она приблизится к норме, а в воскресенье во всех регионах будет ниже нормы на 3-8°С.

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