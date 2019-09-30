Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран

Так, Сержан Абдыкаримов освобожден от должности посла Республики Казахстан в Чешской Республике, в Словацкой Республике по совместительству и назначен послом Казахстана в Азербайджане.

Даулет Батрашев освобожден от должности посла Казахстана в Румынии и назначен послом РК в Португальской Республике.

Послом в Румынии назначен Нурбах Рустемов. Он освобожден от должности посла Казахстана в Венгрии и посла РК в Республике Сербия, Бывшей Югославской Республике Македония по совместительству.

Послом в Венгрии назначен Жанибек Абдрашов, а послом в Сербии – Габит Сыздыкбеков.

Вместе с тем назначен посол Казахстана в Израиле – им стал Сатыбалды Буршаков. Распоряжением главы государства он освобожден от должности заведующего отделом внешней политики и международных связей администрации президента. Вместе с тем Дулат Куанышев освобожден от должности посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.

Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянный представитель РК при Организации Исламского Сотрудничества Берик Арын назначен послом Казахстана в Королевстве Бахрейн по совместительству.

Посол Казахстана в Королевстве Таиланд Раушан Есбулатова назначена послом Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству.

Кроме этого, указом президента посол Казахстана во Франции Жан Галиев освобожден от должности посла РК в Португальской Республике по совместительству.