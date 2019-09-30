Президент принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву

В сообщении на сайте указывается, что премьер доложил президенту «об актуальных вопросах социально-экономического развития, принимаемых мерах по привлечению иностранных инвестиций, реализации проектов государственно-частного партнерства, развитии регионов». Также он проинформировал о проекте уточнения республиканского бюджета на 2019 год. Токаев в свою очередь поручил начать подготовку к расширенному совещанию по экономическому развитию в середине октября.

Дарига Назарбаева доложила о текущей деятельности сената парламента и о плане законопроектных работ. Токаев отметил особую важность качественного законодательного обеспечения основных положений послания.