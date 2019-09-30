Мамин доложил о социально-экономическом развитии, а Назарбаева - о текущей деятельности сената
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Президент принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина и председателя сената парламента Даригу Назарбаеву, сообщила Акорда.

В сообщении на сайте указывается, что премьер доложил президенту «об актуальных вопросах социально-экономического развития, принимаемых мерах по привлечению иностранных инвестиций, реализации проектов государственно-частного партнерства, развитии регионов». Также он проинформировал о проекте уточнения республиканского бюджета на 2019 год. Токаев в свою очередь поручил начать подготовку к расширенному совещанию по экономическому развитию в середине октября.

Дарига Назарбаева доложила о текущей деятельности сената парламента и о плане законопроектных работ. Токаев отметил особую важность качественного законодательного обеспечения основных положений послания.

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