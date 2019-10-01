Россия и Беларусь начнут разработку единого Налогового кодекса

Россия и Беларусь могут согласовать карту интеграции в декабре. В ней не будет пункта о единой валюте, но предусмотрена работа над единым Налоговым кодексом. Об этом в интервью РБК рассказал глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие и устранить все барьеры и препятствия», - сказал он.

Он также подчеркнул, что документ не предусматривает углубленную политическую интеграцию.

«Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации там нет, и не будет. Я еще раз повторяю, что суверенитет для обоих государств, это святое, и Беларусь не намерена жертвовать им в угоду каким-то конъюнктурным соображениям», - сказал Макей.

По его словам, в карте будет предусмотрена работа над единым Налоговым кодексом. И эта работа, на его взгляд, «должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет».

«Но тем не менее цель эта обозначена. И я думаю, что наши специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа», - пояснил министр.

Российская сторона во время обсуждения плана интеграции предлагала «абсолютно неприемлемые» предложения, отметил белорусский министр. Например, о создании нескольких наднациональных структур. Но 18 июля на встрече в Санкт-Петербурге президенты двух стран «обсудили эти предложения и однозначно решили, что они не соответствуют положениям договора».

«Поэтому надо сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, на согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, с сертификацией, стандартизацией и прочее. Мы должны уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики – это самое главное», - подчеркнул Макей.

Он допустил, что 8 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже подписать документ – на встрече по случаю 20-летия Союзного договора. По словам министра, они «поставили задачу правительствам обеих стран подготовить соответствующие «дорожные карты» по урегулированию соответствующих проблемных вопросов».

Вместе с тем он считает, что перед тем как начинать углубленную интеграцию, надо решить актуальные проблемы: проводящийся в России налоговый маневр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, урегулирование спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть. По оценкам белорусского Минфина, из-за маневра страна может потерять до $10 млрд. И если все эти вопросы не будут решены, отметил Макей, «то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно».

Как напоминает РБК, вопрос об интеграции в рамках Союзного государства активно обсуждается с марта. В начале августа президент Беларуси поручил правительству ускорить согласование с Москвой программы по интеграции. В сентябре премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений Договора о создании Союзного государства». Правительства двух стран планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, совместный внешнеторговый режим, а также почти объединенный банковский надзор и единый регулятор нефтегазовой отрасли.