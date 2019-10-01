Казахстан и Сингапур будут укреплять сотрудничество в различных сферах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Ереване встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

«На полях ВЕЭС в Ереване встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Елбасы был хорошим другом его отца, покойного Ли Куан Ю. Договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортно-логистической сферах», - написал Токаев в Twitter.

Как сообщила позже Акорда, в ходе встречи Токаев отметил, что в Казахстане «очень уважают» Сингапур и выразил уверенность, что «есть определенная основа для тесных отношений между нашими странами».

Премьер-министр Сингапура в свою очередь подтвердил намерение продолжить укрепление взаимоотношений двух государств.

«Мы будем рады и дальше развивать это сотрудничество. Я с нетерпением жду совместной работы с вами в качестве президента», - сказал Ли Сянь Лун.

Стороны отметили расширение двусторонних торгово-экономических, инвестиционных связей, а также растущее взаимодействие в рамках Международного финансового центра «Астана».

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил главу Сингапура посетить нашу страну.

«Мы с нетерпением ждем Вас в Казахстане в любое удобное для вас время. Ваш визит предоставит хорошую возможность обсудить ряд конкретных вопросов для развития взаимного сотрудничества», - подчеркнул президент.

Кроме этого, президент встретился со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. На встрече с ним обсудил актуальные вопросы сотрудничества.

«Уделили особое внимание реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере», - уточнил Токаев.

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной сферах. Президент Казахстана подчеркнул необходимость дальнейшего расширения связей между странами, а также укрепления взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. В завершение встречи он пригласил Хасана Рухани посетить Казахстан с официальным визитом.

Напомним, глава государства накануне прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В ходе заседания главы государств обсудят приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, у президента Казахстана запланирован ряд двусторонних встреч.