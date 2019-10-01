В первую неделю октября в Казахстан вернется тепло

В ближайшую неделю октября в Казахстане будет тепло – в северной половине до +15+23°С, в южной – до +20+28°С. Это связано с поступлением теплых воздушных масс с районов Ирана, сообщает РГП «Казгидромет». В целом синоптики прогнозируют в октябре частую смену погоды.

Вместе с тем в начале месяца на севере, востоке и в центре республики ночью сохранятся низкие температуры до -2-10°С, местами +3°С, отмечается в консультативном прогнозе на октябрь.

В конце первой декады с вторжением холодных воздушных масс с Европейской территории России ожидается понижение температуры воздуха и выпадение осадков в начале на западе а затем и на остальной территории республики: температуры воздуха днем понизятся в западных и северных регионах до +7+15°С, на востоке – до +8+18°С, в южных регионах – до +12+20°С.

«Согласно долгосрочному прогнозу в течение месяца волны холода нередко будут сменяться волнами тепла с частой сменой погодных условий: осадки, туман, возможны гололедные явления, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части Казахстана, выше нормы на 1°С в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на западе Кызылординской областей», - отмечается в прогнозе.

Количество осадков предполагается около и больше нормы на большей части страны, меньше нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, местами в Костанайской и Карагандинской областях.