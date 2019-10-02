Около 200 млн тенге похищены у казахстанцев мошенниками из России – МВД

Государства СНГ будут одинаково бороться с преступлениями в сфере IT-технологий – это предусматривает проект закона «О ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий». Как сообщил депутатам в среду в ходе пленарного заседания и.о. министра внутренних дел Марат Кожаев, в настоящее время МВД расследует 42 уголовных дела, когда мошенники с территории Российской Федерации вывели у казахстанцев около 200 млн тенге с помощью информационных технологий, однако из-за отсутствия соглашения мошенников найти практически невозможно.

«В соглашении в основном указаны наиболее распространенные на территории стран СНГ виды преступлений с использованием IT-технологий. Не все подряд. Приведенные составы преступлений содержатся в нашем Уголовном кодексе. Просто они в разных главах. Даже такие виды, как экстремизм, распространение террористических идей, порнографии, изображения несовершеннолетних плюс хищения с применением компьютерных технологий. В статье «Кражи» есть квалификационный признак «совершенный с модификацией сведений в информационных системах». В «Мошенничестве» тоже содержится. Наш УК охватывает перечисленные правонарушения», - заверил Кожаев.

Вместе с тем он сообщил, что в данный момент МВД расследует 42 уголовных дела о хищении средств у наших граждан с применением IT-технологий.

«С территории Российской Федерации неустановленные пока мошенники, с использованием ложных рекламных возможностей в интернете получали доступ к счетам наших граждан. Электронным переводом переводили деньги казахстанцев на территорию Российской Федерации. Около 200 млн тенге перевели. Эти деньги были сняты на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Уфа и еще в нескольких городах. Согласно Минской конвенции мы отправили запрос, чтобы нам предоставили видеоизображение лиц, которые сняли эти деньги. Пока эта процедура затягивается примерно на 2 месяца, сроки хранения видеоизображений истекают, и мы столкнулись с тем, что в банках видео не сохранились», - признал и.о. министра.

В этой связи, пояснил он, данное соглашение даст возможность МВД «более оперативно реагировать на такие ситуации».

«Мы сможем с нашими контрагентами договориться о том, чтобы или сохранить, не дать их видоизменить, или изъять до поступления наших официальных запросов, или же получить эти сведения в оперативном плане по существующим коммуникационным каналам», - резюмировал Кожаев.

Само соглашение было подписано 28 сентября 2018 года в Душанбе главами государств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Азербайджан, Туркменистан, Украина и Молдова соглашение не подписали, а ратифицировали на данный момент только Узбекистан и Беларусь. Остальные государства проводят внутригосударственные процедуры.

В целом документ формирует единое понимание терминологии в IT-сфере, уголовно-наказуемых деяний, наиболее распространенных на территории государств СНГ. Устанавливается порядок исполнения запросов об оказании содействия в получении информации, которая может способствовать предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении граждан запрашивающего государства либо его территории. Предполагается обмен информацией о готовящихся или несовершенных преступлениях в сфере информационных технологий и причастных к ним лиц, формах и методах борьбы с такими преступлениями. Также предусматриваются направления сотрудничества по проведению совместных мероприятий и операций, подготовки и обучению кадров, обмену результатами научных исследований, научно-технической литературой, а также нормативными документами. Определяются компетентные органы от государств-участников СНГ, которые будут осуществлять взаимное сотрудничество.