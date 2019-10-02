Без осадков будет в Казахстане в ближайшие три дня

«Центр холодного и обширного антициклона сместился на юг Западной Сибири, но его отрог еще будет определять погоду в большинстве областей республики в ближайшие трое суток. Поэтому на большей части территории Казахстана ожидается малооблачная без осадков погода и с ночными заморозками», - говорится в прогнозе.

В центральных и восточных областях ночная температура сохранится -1-7°С, местами до -12°С мороза. Дневная температура начнет повышаться, но пока сохранится ниже климатической нормы, за исключением западных районов – здесь она уже выше средних многолетних значений на 3-5°С.