Ночные заморозки сохранятся
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Без осадков будет в Казахстане в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

На большей части Казахстана 3-5 октября ожидается погода без осадков, но сохранятся ночные заморозки, сообщает РГП «Казгидромет».

«Центр холодного и обширного антициклона сместился на юг Западной Сибири, но его отрог еще будет определять погоду в большинстве областей республики в ближайшие трое суток. Поэтому на большей части территории Казахстана ожидается малооблачная без осадков погода и с ночными заморозками», - говорится в прогнозе.

В центральных и восточных областях ночная температура сохранится -1-7°С, местами до -12°С мороза. Дневная температура начнет повышаться, но пока сохранится ниже климатической нормы, за исключением западных районов – здесь она уже выше средних многолетних значений на 3-5°С.

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