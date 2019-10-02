Кульгинов рассказал президенту о планах по благоустройству столицы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова. Как сообщила Акорда, президенту было доложено о работе центра «Жанұя», отрытого в целях поддержки социально уязвимых слоев населения, а также о планах по строительству одного иппотерапевтического и двух реабилитационных центров в городе.

Кроме того, аким отчитался о выполнении поручения главы государства по строительству доступного жилья для обеспечения стоящих в очереди граждан, в том числе из малообеспеченных семей, работающей молодежи, отметив, что в трехлетнем городском бюджете учтены проблемы с долевым строительством и развитием пригородных территорий. По словам Кульгинова, в рамках благоустройства столицы будет построена удобная пешеходная дорога, начинающаяся со старой площади и соединяющая обе стороны города. В целом в ближайшие 3 года для пешеходов будет построено 80 км дорог и более 100 км велодорожек.

На встрече также были рассмотрены принимаемые меры по совершенствованию водо- и газоснабжению города.

Также аким столицы рассказал о планах по строительству в городе центра «Абай әлемі» в рамках празднования 175-летия Абая, установке бронзового памятника «Үш арыс» в честь 125-летних юбилеев Сакена Сейфуллина, Беймбета Майлина и Ильяса Джансугурова.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию города.