Школьники не пострадали
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Два человека пострадали в результате столкновения маршрутного и школьного автобусов в столице
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА 24.KZ

Тамара Вааль, Vласть

Два человека пострадали в результате столкновения маршрутного и школьного автобусов в столице в понедельник утром. Причем, как сообщили в департаменте полиции, школьный автобус во время ДТП стоял на остановке.

«7 октября текущего года в 07:24 часа на автобусной остановке по проспекту Мәнгілік ел водитель маршрутного автобуса №15, не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение со стоящим на остановке школьным автобусом, который ждал детей», - сообщили в департаменте полиции.

По информации ведомства, во время ДТП школьный автобус был без пассажиров, а в маршрутном находились около 30 пассажиров.

«В результате ДТП два пассажира маршрутного автобуса №15 с телесными повреждениями доставлены в больницу. Проводится проверка», - подчеркнули в пресс-службе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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