Дожди пройдут на большей части Казахстана в ближайшие три дня

Погода в Казахстане 8-10 октября постепенно будет меняться. По данным РГП «Казгидромет», на больше части республики пройдут дожди, температура воздуха понизится.

«Малооблачная и без осадков погода с температурой воздуха выше средних многолетних значений на 4-9°С отмечалась на всей территории Казахстана в выходные дни. Но активный облачный массив, связанный с холодным атмосферным фронтом, расположенный над Поволжьем начал смещаться на восток. И по мере его продвижения погода в республики будет меняться», - говорится в прогнозе синоптиков.

Так, в ближайшие сутки уже в западных областях ожидается пасмурная погода, местами пройдет дождь, температура воздуха понизится. На северо-западе 9 сентября, на севере и в центре 10 сентября ожидаются местами дожди, возможно грозы, температура воздуха также понизится.

«На востоке еще без осадков и по-прежнему тепло. А на юге и юго-востоке под влиянием высотной ложбины преимущественно в горных и предгорных районах возможен кратковременный дождь и гроза», - добавляют синоптики.