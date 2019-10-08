Токаев об ЛРТ в столице: «Этот проект спорный и экономически непонятный»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во вторник в ходе совещания по дальнейшему развитию столицы высказался о проекте ЛРТ в городе, назвав его «злополучным, спорным и экономически невыгодным». Он также считает, что антикоррупционной службе надо активизировать расследование «не по верхам», а «пойти глубже».

«Теперь о строительстве легкорельсового транспорта. Злополучного ЛРТ. Правительство и акимат все же решили продолжать работу по вводу в действие этого, мягко говоря, спорного проекта. О чем я говорил на совещании в правительстве. Другого выхода, как все докладывают, уже нет, поскольку слишком далеко зашли. (…) Конечно же, придется его реализовывать, как настаивает правительство и акимат. Поскольку есть и международные обязательства. Но давайте разберемся с этим вопросом», - сказал Токаев.

При этом глава государства «настаивает» на том, что проект «спорный и экономически непонятный».

«Протяженность ЛРТ – 22,5 км. Запланировали 18 станций. Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь в столице бегаете больше, чем 22 км. А для чего тогда строить ЛРТ? 18 станций – это значит чуть больше 1 км один отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим. Я вообще не понимаю, как можно было такой проект пускать в дело. Правительству и акимату города установить конкретные сроки возобновления работ и завершения первой очереди ЛРТ, а также определиться по графику и механизму реализации второй очереди. Аман жол», - поручил Токаев.

Он также поручил антикоррупционной службе активизировать расследование по факту хищения средств при реализации проекта.

«Нужно идти не по верхам, констатируя бегство за границу одних. Ну это было запланированное бегство, понятно же. Не замечая других. В частности, руководителей акимата, которые когда-то ведь принимали решение. Их подписи наверняка есть. Это ведь не только проблема, которая фокусируется на одном исполнителе. Даже если он руководитель компании ЛРТ («Астана-LRT» - V). Решение принимал акимат же ведь? Пойдите глубже», - заявил Токаев.

Напомним, экс-глава ТОО «Астана LRT» объявлен в международный розыск. По данным антикоррупционной службы, Талгат Ардан покинул страну до выявления фактов хищений в компании, а расследование по подозрению его в злоупотреблениях должностными полномочиями было начато лишь летом 2018 года. в частности, следователи антикоррупционной службы выявили, что 4 года назад из бюджетных средств «Астана LRT» на счет одной из подрядных организаций перечислили более 300 млн тенге, превысив действующий лимит на 125 млн. Этот факт удалось обнаружить после проверки.