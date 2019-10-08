Закрыть проект ЛРТ не позволили международные обязательства – Кульгинов

Закрыть проект строительства ЛРТ в столице не позволили международные обязательства. Как заявил журналистам во вторник по итогам совещания по дальнейшему развитию столицы аким города Алтай Кульгинов, государству пришлось бы разбираться в арбитраже и выплачивать подрядчику большую неустойку. Правда, о какой конкретно сумме идет речь, глава города, ответить не смог.

«Да, этот вопрос задавали (о принятии волевого решения закрыть проект строительства ЛРТ – V). Первое, что не позволило приостановить этот проект, – это международные обязательства. Договоры подписаны, там арбитраж. Арбитраж – это уже обязательства государства. Это уже будут последствия намного серьезнее по финансовым обязательствам», - заявил аким, однако, отвечая на вопрос, о какой сумме идет речь, лишь отметил: «Большие (деньги - V), сумму я сейчас не скажу».

В этой связи, напомнил он, власти пошли по оптимизации проекта.

«Мы отказались от китайского займа, от китайского банка развития. Обслуживание этого зама в итоге привело к тому, что мы бы 800 млн (долларов – V) сверху отдали бы. Поэтому от этого отказались. Второе: в контракте не предусмотрен платеж НДС со стороны подрядчика, со стороны нашего иностранного партнера. Мы за это время подписали дополнительное соглашение (об уплате НДС – V), это дополнительно дало $200 млн, НДС поступит в бюджет государства. Уже миллиард. Вы слышали критику (президента – V) на счет количества станций, по проекту их было 18, сократили до 11. Это дало экономию. Потом интервал ожидания поезда изначально был 3 минуты, сейчас 10 минут. Плюс сократили количество составов. Итого это все дало экономию $1 млрд 350 млн», - напомнил он.

Отвечая на вопрос, что если акимат отказался от займа из Китайского банка развития, то о каких еще международных обязательствах идет речь, аким уточнил, что ЛРТ строит китайский подрядчик.

«Контракт подписан с китайским партнером. Это подрядчик. Они строят. А по займу мы нашли другой внутренний займ», - резюмировал Кульгинов.