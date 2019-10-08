Активист Альнур Ильяшев намерен через суд лишить Байбека звания «Почетный гражданин Алматы»

Политический активист Альнур Ильяшев подал очередной иск в суд против властей Алматы. На этот раз он надеется, что Бостандыкский районный суд лишит бывшего акима города Бауыржана Байбека звания «почетный гражданин Алматы», которым в середине сентября его наградил нынешний градоначальник Бакытжан Сагинтаев. Ответчиком выступит маслихат.

«15 сентября 2019 года ряд казахстанских средств массовой информации разместили публикацию «Байбек стал почетным гражданином Алматы». В частности, в публикациях указывалось: «Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек стал почетным гражданином Алматы», с формулировкой «за вклад в развитие города Алматы». Соответствующее решение маслихата г.Алматы VI-го созыва от 15 сентября 2019 года с подобной формулировкой и с учетом неоднозначного восприятия и оценок алматинской городской общественностью деятельности Байбек Б.К. в должности акима г.Алматы, считаю незаконным и создающим препятствие к осуществлению гражданами их прав и свобод», - говорится в тексте заявления, которое Ильяшев предоставил Vласти.

Ильяшев ссылается на пункт 3 правил присвоения звания «Почетный гражданин города Алматы», утвержденных решением XXXXIV-й сессии маслихата IV-го созыва от 29 июня 2011 года № 450. В этих правилах, как заметил Ильяшев, нет формулировки «за вклад в развитие города Алматы», которую, вручая Байбеку награду, использовал Бакытжан Сагинтаев.

«Следует обратить внимание, - говорится в заявлении Ильяшева, - на тот факт, что в соответствии с пунктом 7 правил звание присваивается маслихатом города Алматы по представлению акима города Алматы. При этом звание было присвоено Байбек Б.К. как первому заместителю председателя партии Nur Otan составом маслихата г.Алматы (в котором 34 из 36 депутатов являются членами партии Nur Otan) по представлению акима города Алматы и председателя Алматинского городского филиала партии Nur Otan Сагинтаева Б.А. и, следовательно, подчиненными Байбек Б.К. по партии Nur Otan».

Все это, по мнению активиста, дискредитирую звание «почетный гражданин».

«Это прогнозируемо может стать своего рода стимулом для последующих акимов г.Алматы на допущение в своей деятельности нарушений прав и свобод граждан, в том числе путем: воспрепятствования развитию демократии, гласности и социального прогресса; попыток реализации экономически и социально нецелесообразных проектов и многих других проявлений. Такое искажение «общественного признания» деятельности отдельных государственных и партийных чиновников, как демонстрирует история, фактически создает условия/препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод (подпункт 2) пункта 1 статьи 293 ГПК РК). В этой связи считаю своим долгом прекратить подобную практику и обратить на это общественное внимание, прибегнув к предусмотренному пунктом 2 статьи 13 Конституции Республики Казахстан праву на судебную защиту своих прав и свобод», - добавил Ильяшев.

Активист хочет, чтобы решение маслихата о присвоении Байбеку звания «почетный гражданин» было признано незаконным и недействительным.