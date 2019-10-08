Нобелевскую премию по физике присудили за космологию и открытие экзопланет

Нобелевскую премию по физике присудили канадскому и американскому физику Джеймсу Пиблзу и швейцарским астрофизику и астроному Мишелю Майору и Дидье Кело.

По данным Нобелевского комитета, Пиблз получил премию за теоретические открытия в физической космологии, а Майор и Кело – за открытия экзопланет на орбите солнцеподобной звезды.

Келоз и Майор в 1995 году смогли обнаружить первую экзопланету (планету за пределами солнечной системы). В дальнейшем их научная работа легла в основу революционных открытий в астрономии и позволила обнаружить более 4000 экзопланет в галактике Млечный Путь.

Пиблз – физик-теоретик, его 20-летние исследования позволили лучше понять устройство и историю развития вселенной.

В прошлом году обладателями премии стали Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикленд (Канада) за революционные открытия в области лазерной физики, которые позволили значительно расширить область применения лазерных систем.

Вручение премии состоится 10 декабря в Стокгольме. Кроме медали лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около $914,5 млн.).

Накануне стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине – это американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф за исследования, как клетки адаптируются к недостатку кислорода.