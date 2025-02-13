Акимат Алматы проводит переговоры с собственником ипподрома по его реконструкции

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района, отвечая на вопрос о ситуации с алматинским ипподромом, сообщил, что сейчас идут переговоры с собственником, чтобы он подготовил «нормальную программу его развития».

«Целевое назначение ипподрома не менялось, как многие говорили, что мы там построим МЖД. Но, к сожалению, я подозреваю, что финансовые возможности нынешних собственников не такие большие, чтобы они могли провести нормальную реконструкцию», - сказал Досаев.

Аким рассчитывает в марте получить информацию, готова ли программа развития, а «потом будем думать, что вообще делать принципиально с ипподромом».

«Если собственники не будут делать, будем либо искать нового инвестора, либо город будет думать, что сам предпримет. Но дело недешевое, честно говоря. Я понимаю ваши переживания, что где-то в области тренируемся, но постараемся по крайней мере до лета какую-то картинку получить, что будет с алматинским ипподромом», - пообещал Досаев.

Алматинский ипподром построен в 1930 году. Здесь проводятся скачки, соревнования для детей, выставки и другие социально значимые мероприятия. В 1990-е годы ипподром вывели из республиканского государственного управления, в 2000-е его выкупило сообщество коневодов «Жокей-клуб», но в 2008 году организация разорилась, и ипподром выкупило ТОО «Тенгри-Инвест». Компания не занималась ремонтом и управлением надлежащим образом, а 2015 году собственник захотел снести ипподром и построить на его месте жилой комплекс и торгово-развлекательный центр.

В 2018 году акимат города сообщал, что алматинский ипподром и автовокзал «Сайран» включены в предварительный список объектов историко-культурного наследия города. Пользователям ипподрома было запрещено изменять внешний облик здания, осуществлять его перепланировку, изменять несущие конструкции, пристройки, целевое назначение и нарушать охранную зону.

Однако в ноябре 2023 года снова появились опасения, что новый инвестор ипподрома, чье имя неизвестно, планирует снести объект и построить на его месте ЖК. В марте прошлого года активисты заявляли, что новый собственник ипподрома отказывается продлевать договор аренды с конниками, выступавшими за сохранение объекта. Предыдущий собственник хотел перенести его за город, а на его месте построить жилой комплекс. Активисты и конники опасались, что новый собственник может иметь аналогичные планы. Они призывали вернуть ипподром в госсобственность и присвоить ему статус республиканского значения.