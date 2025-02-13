Трамп обсудил с Путиным и Зеленским прекращение войны в Украине

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и договорился «немедленно начать переговоры» об окончании войны в Украине, сообщает Русская служба ВВС .

По словам Трампа, они обсудили не только Украину, но также Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, «силу доллара и много других тем».

«Но в первую очередь, как мы оба согласились, мы хотим прекратить миллионы смертей в войне России с Украиной», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он утверждает, что договорился с Путиным, что команды России и США «немедленно начнут переговоры» об окончании войны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что разговор с Трампом длился «почти полтора часа». В Кремле заявили, лидеры двух стран договорились организовать личную встречу. При этом, по словам Пескова, Путин, говоря о возможном мире с Украиной, снова заявил «о необходимости устранения первопричин конфликта» и согласился с Трампом, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров». Также Россия готова принять американских должностных лиц, которые будут заниматься этим вопросом. Переговоры с американской стороны будут вести госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Трамп сказал, что первая встреча с Путиным пройдет в Саудовской Аравии.

После разговора с Путиным Трамп позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор с ним длился предположительно около часа. Трамп заявил, что Зеленский, как и Путин, хочет заключить мир.

«Мы обсудили много вопросов, связанных с войной, но в основном — встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными», - написал Трамп.

Сам Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил, что в разговоре с Трампом обсуждались «возможности достичь мира» и «готовность работать вместе на уровне команд». Зеленский подчеркнул, что «Украина больше всех хочет мира». Поэтому сейчас Киев определяет «общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир».

При этом ни Зеленский, ни Трамп не сообщили о каких-либо условиях мирного соглашения или предварительных договоренностях.