Ранее гособвинитель просил семь и шесть лет лишения свободы для сотрудников колонии
Суд оправдал сотрудников колонии Атбасара, обвиняемых в пытках активиста Тимура Данебаева и других заключенных
ТИМУР ДАНЕБАЕВ, ФОТО MALIM.KZ

Акмолинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес оправдательный приговор в отношении всех 12 сотрудников исправительной колонии города Атбасар, которые обвинялись в пытках активиста Тимура Данебаева и других 43 заключенных, сообщает агентство КазТАГ.

Суд проходил с участием присяжных заседателей. По данным КазТАГ, ранее государственный обвинитель просил для одного обвиняемого семь лет лишения свободы, для остальных — шесть лет. Он также предложил лишить их специальных званий и права занимать должности на государственной службе на три года.

Суд по этому делу начался 31 июля 2024 года. После распространения видео с пытками 8 сентября 2023 года в колонии Атбасара председатель комитета уголовно-исполнительный системы Жанат Ешмагамбетов заявил, что девять сотрудников колонии в Атбасаре, причастные к избиениям заключенных, уволены. Еще двоих уволят после их выхода с больничного. Также освобождены от должностей начальник колонии и его заместитель, заместитель начальника областного департамента уголовно-исполнительной системы. Начальник областного ДУИС был представлен к освобождению.

30 сентября Данебаева перевели в следственный изолятор Астаны. Позже, в январе 2024 года, Данебаев сообщал об оказываемом давлении в следственном изоляторе. По его словам, ему не оказывали медицинскую помощь и угрожали переводом в другие учреждения.

13 ноября Данебаев в суде дал показания, рассказав о том, что его заставляли мыть пол туалета, а за отказ жестоко избили. Именно это видео с избиениями сотрудниками колонии в Акмолинской области Данебаева и других заключенных стало распространяться в социальных сетях 3 сентября 2023 года.

«С каждым ударом все больнее и больнее. Невозможно просто молчать. Не то что орал, а визжал, как резаный. Избивали меня ни за что, я этого ничем не заслужил», — сказал тогда Данебаев.

Трое из подсудимых находились под стражей, остальные — на свободе под залогом. Ранее Данебаев ходатайствовал о привлечении к ответственности еще других лиц, а также об изменении меры пресечения в отношении подсудимых с залога на содержание под стражей. Но суд отказал.

Активист Тимур Данебаев стал известен тем, что потребовал привлечь к ответственности президента Касым-Жомарта Токаева за заявления о «20 тысячах террористах» во время январских событий 2022 года. В июне 2023 года Алматинский районный суд № 2 города Астаны осудил Данебаева по статье о разжигании межнациональной розни на три года колонии. Год спустя Верховный суд отказал в пересмотре приговора Данебаеву, заявив, что не нашел оснований для этого.

Казахстанские правозащитники и Европарламент в своей резолюции по ситуации с правами человека в Центральной Азии упоминали Данебаева в числе политзаключенных и призывали освободить.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Досаев анонсировал снос исторического конструктивистского здания, в котором расположена школа
Новости
В Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невест
Новости
Военнослужащий осужден на семь лет за гибель археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий
Новости
Представлен новый генплан Косшы
Новости
Налоговая реформа не коснется магазинов у дома, ресторанов и парикмахерских, заверил Жумангарин
Новости
Акиматам запретят менять целевое назначение участков вразрез с градостроительной документацией