Суд оправдал сотрудников колонии Атбасара, обвиняемых в пытках активиста Тимура Данебаева и других заключенных

Акмолинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес оправдательный приговор в отношении всех 12 сотрудников исправительной колонии города Атбасар, которые обвинялись в пытках активиста Тимура Данебаева и других 43 заключенных, сообщает агентство КазТАГ.

Суд проходил с участием присяжных заседателей. По данным КазТАГ, ранее государственный обвинитель просил для одного обвиняемого семь лет лишения свободы, для остальных — шесть лет. Он также предложил лишить их специальных званий и права занимать должности на государственной службе на три года.

Суд по этому делу начался 31 июля 2024 года. После распространения видео с пытками 8 сентября 2023 года в колонии Атбасара председатель комитета уголовно-исполнительный системы Жанат Ешмагамбетов заявил, что девять сотрудников колонии в Атбасаре, причастные к избиениям заключенных, уволены. Еще двоих уволят после их выхода с больничного. Также освобождены от должностей начальник колонии и его заместитель, заместитель начальника областного департамента уголовно-исполнительной системы. Начальник областного ДУИС был представлен к освобождению.

30 сентября Данебаева перевели в следственный изолятор Астаны. Позже, в январе 2024 года, Данебаев сообщал об оказываемом давлении в следственном изоляторе. По его словам, ему не оказывали медицинскую помощь и угрожали переводом в другие учреждения.

13 ноября Данебаев в суде дал показания, рассказав о том, что его заставляли мыть пол туалета, а за отказ жестоко избили. Именно это видео с избиениями сотрудниками колонии в Акмолинской области Данебаева и других заключенных стало распространяться в социальных сетях 3 сентября 2023 года.

«С каждым ударом все больнее и больнее. Невозможно просто молчать. Не то что орал, а визжал, как резаный. Избивали меня ни за что, я этого ничем не заслужил», — сказал тогда Данебаев.

Трое из подсудимых находились под стражей, остальные — на свободе под залогом. Ранее Данебаев ходатайствовал о привлечении к ответственности еще других лиц, а также об изменении меры пресечения в отношении подсудимых с залога на содержание под стражей. Но суд отказал.

Активист Тимур Данебаев стал известен тем, что потребовал привлечь к ответственности президента Касым-Жомарта Токаева за заявления о «20 тысячах террористах» во время январских событий 2022 года. В июне 2023 года Алматинский районный суд № 2 города Астаны осудил Данебаева по статье о разжигании межнациональной розни на три года колонии. Год спустя Верховный суд отказал в пересмотре приговора Данебаеву, заявив, что не нашел оснований для этого.

Казахстанские правозащитники и Европарламент в своей резолюции по ситуации с правами человека в Центральной Азии упоминали Данебаева в числе политзаключенных и призывали освободить.