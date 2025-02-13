Новую школу в Жетысуском районе Алматы откроют в сентябре

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района сообщил, что в сентябре будет открыта новая школа на 1 200 мест, которая строится сейчас в рамках нацпроекта «Комфортная школа».

«В сентябре прошлого года построена пристройка на 200 мест к школе №103. Продолжается строительство новой школы на 1 200 мест по ул. Бурундайская в рамках национального проекта “Комфортная школа”. Открытие планируется уже в сентябре 2025 года», - сказал Досаев.

Также он сообщил, что в июле 2024 года начата разработка ПСД на строительство пристройки к общеобразовательной школе №43 на 280 мест. В августе этого года планируется приступить к строительству, завершить которое намерены в июле 2026 году.

Вместе с тем Досаев сообщил, что работы по строительству пристройки на 300 мест к школе №112 возобновят в марте после определения нового подрядчика и завершат к началу августа.

«После завершения строительства пристройки осенью мы перейдем к реконструкции основного учебного корпуса школы», - добавил он.

Также в Жетысуском районе в августе начнут реконструкцию здания детского сада №163 на 380 мест и здания по ул. Ратушного, 139, выкупленного под детский сад на 280 мест. На это потратят в общем 3,8 млрд тенге, а оба объекта сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.

«В Жетысуском районе отсутствует современный центр творческого развития. Первый Центр инновационного творчества будет построен в микрорайоне Айнабулак. На сегодня завершается разработка ПСД и ожидается выход заключения госэкспертизы в июле. Начало строительно-монтажных работ планируется в четвертом квартале 2025 года после проведения конкурсных процедур», - заключил Досаев.