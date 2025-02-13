Акционер Kaspi.kz Вячеслав Ким заявил о намерении приобрести 97,5% акций Jusan Bank

Вячеслав Ким, акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz, заявил о подаче заявки на приобретение 97,5% акций Jusan Bank, сообщили в пресс-службе Kaspi.kz. По словам Кима, эта сделка не имеет отношения к компании Kaspi.kz

«Я подал заявку в АРРФР на приобретение 97,5% акций Jusan Bank. В настоящее время эта заявка находится на рассмотрении АРРФР. Ожидается, что регулятор примет решение после детального изучения заявки. Отмечу, что эта сделка не имеет отношения к компании Kaspi.kz», — приводит его цитату пресс-служба Kaspi.kz

Неофициально о начале этой сделки стало известно на прошлой неделе. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отказалось подтверждать информацию об этом, сославшись ка коммерческую тайну.

Jusan Bank и связанные с ним активы в телекомуникационном, сельскохозяйственном и других секторах были возвращены в юрисдикцию Казахстана в 2023 году. В 2020 году общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest», связанного с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, решило передать свое имущество в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd

Эти действия, согласно заявлению Генеральной прокуратуры Казахстана, «создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ, одним из источников финансирования которых являлись дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan».

В 2022 году министерство юстиции совместно с другими государственными органами мер начали работу по возврату группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию. После ее завершения банк перешел под контроль правительства Казахстана, а в августе 2023 года владельцем почти 100% акций банка стал бизнесмен Галимжан Есенов.

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