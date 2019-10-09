Протестующие в Эквадоре захватили еще два месторождения нефти

Эквадорская государственная компания Petroamazonas приостановила работу еще на двух месторождениях. Как сообщает ТАСС , они были захвачены протестующими.

По данным министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов страны, работы на нефтяных блоках 44 и 18, расположенных в провинции Орельяна, приостановлены. На территорию блока 44 ворвались около 30 протестующих и заставили сотрудников Petroamazonas приостановить работу на 15 скважинах. В захвате блока 18 участвовали около 60 человек, они потребовали прекратить работу электростанции и 30 скважин.

К настоящему моменту потери в добыче уже составили 143 тыс. баррелей в сутки, а по итогам дня Petroamazonas произведет на 188 тыс. баррелей меньше, тогда как в обычных условиях добывает 437 тыс. баррелей в сутки. В общей сложности компания приостановила работы на пяти месторождениях.

Напомним, что в понедельник протестующие захватили блоки 60, 57 и 61 в провинциях Орельяна и Сукумбиос. Ппотери от остановки на этих месторождениях составляют 60 тыс. баррелей в сутки.

На прошлой неделе президент Эквадора подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизтопливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Профсоюзы выступили против этого решения и заявили, что выйдут на акции протеста. В тот же день работники сферы транспорта по всей стране объявили бессрочную забастовку, к ним присоединились и другие общественные организации, была объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства. Манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В стране было объявлено чрезвычайное положение. 4 октября транспортный профсоюз Эквадора приостановил забастовки, но представители индейских сообществ страны заявили, что продолжат протесты. В ходе беспорядков задержаны 447 человек.