Их матери приговорены к пожизненному заключению
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Казахстан работает над возвращением 14 детей из Ирака – МИД
фото Владимира Третьякова

Алия Иксанова, Vласть

Казахстан работает над возвращением 14 детей из Ирака, чьи матери приговорены к пожизненному заключению, сообщил в среду министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть еще 14 детей из Ирака, чьи матери были там приговорены к пожизненному заключению», - сказал Тлеуберди на круглом столе ОБСЕ по Афганистану.

Министр напомнил, что в 2019 году Казахстан провел гуманитарную операцию «Жусан», в результате которой в Казахстан из зон боевых действий в Сирии возвращено порядка 600 человек, включая 406 детей. Тлеуберди подчеркнул, что Казахстан готов делиться своим опытом в этом направлении.

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