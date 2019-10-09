Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американский физик Джон Гуденоф, британский химик Стэнли Уиттинхэм и японский химик Акира Ёсино. Премия присуждена им за разработку литий-ионных батарей.

Акира Ёсино изобрел литий-ионный аккумулятор, а Джон Гуденоф и Стэнли Уиттинхэм предложили научное обоснование для разработки литий-ионных аккумуляторов, благодаря которым заряжаются мобильные телефоны, планшетные компьютеры и прочие гаджеты.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Фрэнсис Арнольд (США) за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследование в области пептидов и антител.

Напомним, что уже объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине – это американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф за исследования, как клетки адаптируются к недостатку кислорода. Нобелевскую премию по физике присудили канадскому и американскому физику Джеймсу Пиблзу и швейцарским астрофизику и астроному Мишелю Майору и Дидье Кело. Пиблз получил премию за теоретические открытия в физической космологии, а Майор и Кело – за открытия экзопланет на орбите солнцеподобной звезды.