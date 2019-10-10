В Казахстане намерены наказывать родителей за вовлечение детей в акции протеста

Административное наказание в виде штрафа или ареста за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах или других акциях протеста хотят ввести в Казахстане. Такие поправки предлагают депутаты сената.

В четверг депутаты сената вернули в мажилис законопроект по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. Они посчитали, что возникла необходимость внести изменения в документ.

В частности, предлагается изменить одну из статей Кодекса об административных правонарушениях. Предполагается, что вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные формы выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста, проводимые в нарушение законодательства, а равно использование несовершеннолетнего в указанных формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протестов влечет за собой штраф в размере 100 МРП (252 500 тенге) либо административный арест на срок до десяти суток.

В документах к законопроекту отмечается, что «имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинг вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних».

«В этой связи предлагается предусмотреть административную ответственность за вовлечение и использование несовершеннолетних в несанкционированных акциях», - говорится в сравнительной таблице.