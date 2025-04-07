Новые правила работы журналистов на митингах утвердили в Казахстане

Министр культуры и информации Аида Балаева утвердила новые правила деятельности журналистов на мирных собраниях. Текст документа опубликован в эталонном банке НПА.

Документом определяется порядок деятельности журналиста, присутствующего на мирных собраниях. В частности, он должен иметь при себе удостоверение СМИ и носить отличительный знак по форме, утвержденной министерством – это жилет или повязка с надписью «Pressa».

Журналист не должен создавать помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры и свободному движению граждан и участникам мирных собраний.

Вместе с тем для обеспечения профессиональной деятельности журналиста местные исполнительные органы должны принять меры по обеспечению их оперативным пресс-центром и дать представителя, который будет содействовать в получении интервью и комментариев. Но только по запросу СМИ, который необходимо отправить в местный исполнительный орган.

«Оперативным пресс-центром является место (территория), которое соответствует следующим условиям: ограничение лентой; обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью; обеспечение электроснабжением; обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел, в случае их угрозы жизни и здоровью», - отмечается в документе.

Но также отмечается, что журналист может работать как на месте оперативного пресс-центра, так и за его пределами.