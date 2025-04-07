Захвативший в заложники сотрудницу аэропорта Алматы полностью признал вину

В Алматы в понедельник, 7 апреля, началось судебное разбирательство по факту захвата сотрудницы аэропорта в заложницы, сообщает Kazinform . Обвиняемый полностью признал в этом свою вину.

Машрапек Баратов в суде объяснил свой поступок «тяжелой жизненной ситуацией»: по его словам, он третий месяц не получал зарплату и не мог рассказать об этом семье. В тот день он якобы поехал на Сейфуллина в поисках подработки, а на обратном пути «случайно» оказался в аэропорту. Когда сотрудница аэропорта попросила его предъявить документы, он растерялся и испугался полицейских. При этом он заявил, что не собирался ничего взывать и причинять кому-либо вред.

Как сообщил прокурор, зачитывая обвинительный акт в ходе предварительного слушания, подсудимый прибыл в аэропорт на попутном автобусе. Около 11 утра он зашел в здание аэропорта, поднялся на второй этаж и прошел в зал регистрации пассажиров, решил улететь в другой город и прошел за другими пассажирами к стойке досмотра. Инспектор службы досмотров попросила его предоставить посадочный талон и удостоверение личности. В ответ на это он решил захватить инспектора в заложники, чтобы заставить сотрудников пропустить его на борт самолета.

«Нарушая общественный порядок, невзирая на попытки пассажиров и других лиц его остановить, схватил за волосы инспектора службы досмотра Мухтарову, преградившую ему путь. Вытащив нож из правого кармана, сопровождая свои действия угрозами с применением ножа, начал двигаться с Мухтаровой в сторону стойки досмотра для дальнейшего прохода в зону вылета. Увидев скопление сотрудников полиции и других лиц, Баратов, осознав, что заложница может стать для него "живым щитом", приставил нож к ее шее и начал выдвигать требования: не приближаться к нему, не применять силу и выбросить оружие. В случае невыполнения он угрожал взорвать здание аэропорта», - зачитал прокурор.

Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы мужчина напал на сотрудницу предполетного досмотра и угрожал ей ножом. Через несколько минут его обезвредил другой мужчина, которого позже президент представил в государственной награде.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: захват заложника, хулиганство с применением оружия и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

По данным департамента полиции Алматы, напавший на сотрудницу аэропорта мужчина в прошлом году в автобусе ударил женщину, в декабре прошлого года суд приговорил его к одному году ограничения свободы.