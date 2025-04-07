Депутаты предложили не облагать НДС банковские переводы с карты на карту

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил, что, помимо прочего, они предлагают не облагать НДС банковские переводы с карты на карту.

«В большинстве стран НДС на финансовые услуги не взимается – и это ведь не случайно. У нас пока тоже так. Пока. Если ввести НДС на банковские переводы, карточки, пенсионные операции, это может привести к удорожанию базовых сервисов для всех», - написал Аймагмабетов в Telegram.

Он пояснил, что в этом случае вырастут комиссии при переводах с карты одного банка на карту другого банка, особенно по массовым переводам. А от этого, в свою очередь, могут пострадать пенсионеры, студенты, родители и малый бизнес.

«Мы предлагаем адресный, дифференцированный подход. Нельзя одинаково облагать налогом покупку лекарств и ставки в казино», - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что также предлагается нулевая ставка НДС на лекарства, лечение, казахстанские книги и анимацию, поскольку любое повышение налога – это рост цен. В случае с лекарствами это ударит по самым уязвимым группам населения – по больным и их семьям, учитывая, что таргетные препараты от рака или лекарства при редких заболеваниях и так стоят дорого, а освобождение от НДС сферы культуры очень важно, так как нужно популяризовать казахскую литературу, поддерживать авторов, переводчиков, художников, аниматоров.

«Индустрия только начинает развиваться. Она нуждается не в налогах, а в поддержке», - отметил Аймагамбетов.

Поэтому, напомнил, депутат, они предлагают повысить налоги на букмекерские конторы и казино, ввести акцизы на трансжиры и увеличить КПН для банков и отменить необоснованные льготы для крупных компаний.

«Речь не о том, чтобы освободить всех от всего. Речь – о разумной, справедливой и сбалансированной налоговой политике, как того требует глава государства», - подчеркнул Аймагамбетов, уточнив, что «поправок очень много – по порогу для постановки на учет НДС, по ставкам КПН, по разным отраслям».

Напомним, что в первом чтении мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса уже в эту среду, 9 апреля.