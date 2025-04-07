Документ ставит на утрату действующий Налоговый кодекс
Проект нового Налогового кодекса рассмотрит мажилис в среду
Фото пресс-службы комитета госдоходов министерства финансов Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

На пленарном заседании мажилиса в предстоящую среду депутаты в первом чтении рассмотрят проект нового Налогового кодекса и сопутствующие поправки по вопросам налогообложения.

На сайте мажилиса отмечается, что проектом Налогового кодекса предусматривается дифференциация ставки корпоративного подоходного налога для налогоплательщиков некоторых отраслей, расширение налоговых вычетов для развития обработки и стимулирования реинвестирования прибыли на модернизацию.

«Предлагается также сокращение количества налогов и других обязательных платежей в бюджет, оптимизация всех специальных налоговых режимов, пересмотр подходов по мониторингу и анализу предоставления налоговых льгот, повышение ставок налогов на дорогостоящее имущество, алкогольную и табачную продукцию, а также ряд других норм и мер, способствующих совершенствованию налогового администрирования», - говорится в сообщении.

При этом, в мажилисе не говорят о повышении ставки НДС с 12 до 16% и снижении порога по постановке на регистрационный учет плательщика НДС с 20 тыс. МРП (около 78 млн тенге) до 3800 МРП (15 млн тенге).

В целом проект нового Налогового кодекса состоит из 822 статьей и ставит на утрату действующий Налоговый кодекс и закон, который ввел его в действие.

Напомним, ранее правительство предложило дифференцированную ставку по НДС. Общеустановленная ставка составит 16%. Вместе с тем предлагается освободить от НДС средства массовой информации и агропромышленный комплекс и установить пониженную ставку в размере 10% для фарминдустрии, медицинских услуг и социально значимых продовольственных товаров. Также предлагается снизить порог по постановке на регистрационный учет плательщика НДС.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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